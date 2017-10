Poliisi etsi asemiestä Vaasassa - ase paljastui starttipistooliksi

Pohjanmaan poliisi sai ilmoituksen perjantaina illalla kelo 19:n jälkeen Vaasasta Skoonenkadulta, missä mieshenkilö oli uhkaillut muita asunnossa olleita käsiaseella. Poliisi meni paikalle useiden partioiden voimin ja eristi tapahtumapaikan.

Poliisi otti tapahtumapaikalta kerrostalon käytävästä kiinni mieshenkilön, jonka hallusta tavattiin starttipistooli.

Alueen eristys on purettu, tilanne on ohi ja mies on poliisin hallussa.