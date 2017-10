AL: Ensimmäinen kerta Suomessa: Mies synnyttää lapsen

Suomessa on tiettävästi ensimmäistä kertaa käsillä tilanne, jossa mies on raskaana, kertoo Aamulehti.

Kyseessä on kahden miehen aviopari. Raskaana oleva isä on taustaltaan transsukupuolinen, eli hän on syntyessään ollut nainen, mutta hän on käynyt läpi sukupuolen korjausprosessin. Hän on saanut myös miehen henkilöllisyystunnuksen ja elänyt miehenä jo vuosia.

Pari kertoo Lännen Medialle, että mies tilapäisesti keskeytti hormonihoitonsa viime vuonna. Lapsi sai alkunsa alkukesästä, ja isä on nyt neljännellä kuulla raskaana.

Avioparin mukaan tilanne on aiheuttanut ongelmia terveydenhuoltoon liittyvän paperityön kanssa. Lainsäädännössä ei ole varauduttu siihen, että synnyttäjä voi olla mies. Esimerkiksi äitiysraha on sairausvakuutuslaissa määritelty kuuluvaksi naiselle, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää.

Lännen Median mukaan nyt on Suomessa tiettävästi ensimmäinen kerta, kun sukupuolensa juridisesti mieheksi vahvistanut henkilö on raskaana ja synnyttämässä lapsen.