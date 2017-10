Asianajajat näkevät hometalotapauksissa sydäntäsärkeviä tilanteita - perheitä hajonnut ja perikuntia repeillyt

Kiinteistön virhettä tai muuta sopimusrikkomusta koskevat riita-asiat ovat lisääntyneet selvästi. Joensuulaisten alan asiantuntijoiden mukaan riita-asioista vain pieni osa päätyy käräjille; suurin osa saadaan sovittua osapuolten kesken - jos ei muuten, niin lopulta lakimiesten avustuksella.

Tyypillinen tilanne karkeasti kuvattuna on, että nuori pari ostaa omenapuiden ympäröimän rintamamiestalon, jossa myöhemmin ilmenee kosteusvaurio. Taloon on ennen kaupankäyntiä tehty kuntotarkastus. Myyjä laittaa nimet paperiin hyvässä uskossa ja tietämättömänä ongelmista.

Ostaja voi kiinteistöriidoissa vaatia kaupan purkamista, hinnan alennusta tai vahingonkorvausta.

- Pahimmillaan tilanne on se, että myyjä on kuitannut saamillaan rahoilla vanhoja velkoja ja on näin ollen varaton. Sopimus ei tuo menetettyjä euroja takaisin, eikä käräjäoikeudenkaan päätös juuri auta. Siinä vaiheessa voi laittaa kädet ristiin ja toivoa, että myyjä voittaa lotossa, kertoo asianajaja Harri Kontturi Kontturi & Co Oy:stä.

Asianajajat ovat nähneet niin sanotuissa hometalotapauksissa sydäntäsärkeviä tilanteita, joissa on mennyt yöunet, lasten terveys ja lopulta hajonnut perhe. Eteen on tullut myös monimutkaisia tilanteita, joissa myyjä osapuolena on ollut perikunta tai myyjä on pakoillut vastuuta.

- Värikkäimmissa tapauksissa on haettu myyjältä latoon piilotettua autoa takavarikkoon. Joskus myyjäosapuolena ollut perikunta on repeillyt, kun kaikki yhtä lukuun ottamatta sen jäsenistä on tuhlannut kiinteistön myynnistä saadut rahat, kertoilee toimitusjohtaja Jyrki Piiparinen asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:stä.

