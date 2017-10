Sipilä Ylellä: Malttia neuvotteluihin, Metsäteollisuus ja Paperiliitto

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) toivoo malttia Metsäteollisuuden ja Paperiliiton neuvotteluihin. Hän sanoi Ylen Ykkösaamussa toivovansa, että liittokierroksen avaaminen onnistuu ilman työtaistelua ja että osapuolet saavat aikaan tähän tilanteeseen sopivat sopimukset.

Sipilä ei halunnut ottaa kantaa palkankorotusprosentteihin, mutta hän sanoi Suomen saaneen merkittävästi kiinni kilpailukykyä neljän viime vuoden aikana.

– Palkkamaltti on jatkunut kolme vuotta, ja se on osaltaan kuronut kilpailukykyä kiinni, Sipilä sanoi

Sipilä sanoi myös olevansa valmis jatkamaan keskustan luotsina, jos kannatusta löytyy.

– Jos luottamusta ei löydy, silloin vaihdetaan ukkoa. Väkisin en pukkaa sinne.

Sipilä sanoo, että mielikuva hänestä ja keskustasta on muuttunut, ja hänestä on tehty ahne oman edun tavoittelija. Hän uskoo sen johtuvan osittain siitä, että hän on puolustanut kipeitä päätöksiä ja mennyt myös muiden ministerien tueksi, kun he ovat joutuneet tekemään kipeitä päätöksiä. Hän uskoo omien kasvojensa kuluneen selittäjänä ja kipeiden päätösten puolustajana.