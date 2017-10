Avioton lapsi, romanssi eduskunnan kuppilassa... - toimittajien ja poliitikkojen suhteista vaietaan

Kun journalisti ja poliitikko rakastuvat, kyse ei ole vain kahden ihmisen välisestä suhteesta.

Suhde asettaa kummankin henkilön aseman uuteen valoon. Voiko toimittaja käsitellä politiikkaa puolueettomasti? Millä tavoin poliitikko hyötyy toimittajan tiedoista ja verkostoista?

– Politiikan toimittajan ja poliitikon suhde muodostaa aina ongelman yleisön silmissä, vaikka toimittaja kuinka pitäisi päänsä kylmänä. Kyse on siitä, miten asiat mielletään, sanoo tietokirjailija ja Julkisen sanan neuvoston entinen puheenjohtaja Risto Uimonen.

Aihetta ei ole ollut Suomessa tapana käsitellä ainakaan julkisesti. Suomalaisten mediatalojen tapoihin ei kuulu kaivella toimittajiensa sidonnaisuuksia, olivat ne sitten taloudellisia tai perhesuhteisiin liittyviä. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittajien on tehtävä työnantajalleen kirjallinen selvitys kaikista sidonnaisuuksistaan.

Suomen Yleisradion eettisissä ohjeissa asia on jätetty enemmän tai vähemmän toimittajan omantunnon varaan: toimittajan on jäävättävä itsensä asian käsittelystä, jos itse tuntee olevansa jäävi esimerkiksi suhteessa poliitikkoihin. Yle siis luottaa Journalistin ohjeisiin ja toimittajien itsesääntelyyn. Lisäksi Ylellä on erilliset pörssieettiset ohjeet, joiden mukaan toimittajien ei tule käsitellä työssään yrityksiä, joiden osakkeita he omistavat.

– Eettisissä kysymyksissä olisi miettimisen varaa. Esimerkiksi taloustoimittajien yhdistys piti aikoinaan yllä rekisteriä jäsentensä pörssiomistuksista. Yhdistys luopui kuitenkin hyvästä avoimuusperiaatteesta tiukan äänestyksen jälkeen 2009, Uimonen sanoo.

Sosiaalinen media ja valeuutissivustot haastavat jatkuvasti tiedotusvälineiden uskottavuutta, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa enää kolmannes yleisöstä sanoo kyselyjen mukaan luottavansa valtamediaan. Olisiko sidonnaisuuksien julkistamisesta apua?

– Suomessakin luottamus mediaan on laskeva. Olisi viisasta ottaa oppia muiden maiden käytännöistä. Avoimuus on yksi tapa taistella journalismin uskottavuuden puolesta, Uimonen sanoo.

Julkisuuteen päätyessään vallan vahtikoirien ja vallankäyttäjien intiimit suhteet herättävät yleensä paljon huomiota.

Ukkola ja Turkkila

Pressiklubin juontaja Sanna Ukkola ja Perussuomalainen-lehden päätoimittaja Matias Turkkila ovat naimisissa. Suhde herätti huomiota vuonna 2013, kun A-Studion toimittajana työskennellyt Ukkola raportoi Perussuomalaisten puoluekokouksesta Joensuussa. Pari oli tuolloin kihloissa. Yle ei nähnyt asiassa ongelmaa, koska Turkkilan ei katsottu olevan päättävässä asemassa puolueessa.

Sharma ja Niinistö

Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Leena Sharma avioitui perussuomalaisen (nyk. uv.) Jussi Niinistön kanssa kesällä 2015. Niinistö oli juuri valittu puolustusministeriksi. Pari tutustui, kun Sharma kirjoitti virkavapaallaan kirjaa perussuomalaisista. Niinistö erosi aiemmasta vaimostaan 2014.

Kallionpää ja Feldt-Ranta

MTV:n politiikan toimittajan Vesa Kallionpään ja kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan (sd.) suhde alkoi eduskunnan kuppilasta, Feldt-Ranta kertoi Anna-lehdessä 2015. Demarien ex-puoluesihteeri oli hiljattain eronnut ja toipumassa syövästä. Suhde tuli ensi kerran julkisuuteen 2013. Kallionpää on jatkanut työtään MTV:llä mutta ei seuraa SDP:n asioita eikä raportoi esimerkiksi puoluekokouksista.

Ainola ja Tiura

Parisuhde vaalirahakohussa ryvettyneen kansanedustaja Marja Tiuran (kok.) kanssa johti siihen, että pitkän linjan talous- ja politiikan toimittaja Olli Ainola joutui vuonna 2010 eroamaan Yleisradiosta. Tiuraa epäiltiin muun muassa lahjuksen ottamisesta, mutta syyte kaatui. Ainola on nykyisin erikoistoimittajana Iltalehdessä. Tiura on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton toiminnanjohtaja.

Melleri ja Jäätteenmäki

Toimittaja ja Yleisradion pitkäaikainen uutispäällikkö Jorma Melleri on naimisissa keskustalaispoliitikko Anneli Jäätteenmäen kanssa. Kun Jäätteenmäki kampanjoi eduskuntavaaleissa 2003, Melleri jäi omasta aloitteestaan vuorotteluvapaalle. Vaalituloksen ratkettua Yleltä arvioitiin, ettei Melleri voi jatkaa entisessä tehtävässään. Jäätteenmäestä tuli pääministeri. Melleri palasi entisiin tehtäviinsä vasta Jäätteenmäen lyhyen pääministerikauden jälkeen.

Garz ja Leskinen

Moninkertaisella ministerillä ja SDP:n johtohahmo Väinö Leskisellä (1917–1972) oli yhteinen lapsi Yleisradion toimittaja Astrid Gartzin kanssa. Poika syntyi 1971, kun Leskinen oli asumuserossa edellisen vaimonsa kanssa. Pari muutti yhteen ilman suurempaa kohua. Gartz oli tietoinen jääviyskysymyksistä, mutta ei kertomansa mukaan joutunut työssään tilanteisiin, joissa olisi katsonut itsensä esteelliseksi. Gartz jatkoi Ylellä aina vuoteen 2002 toimittajana, tuottajana ja kanavajohtajana.

Tyrkkö ja Kekkonen

Toimittaja ja tietokirjailija Maarit Tyrkkö salasi suhteensa presidentti Urho Kekkoseen vuosikymmeniä, kunnes kertoi siitä 2014 ilmestyneissä muistelmissaan. Tyrkön mukaan hänellä oli rakkaussuhde lähes 50 vuotta vanhempaan Kekkoseen. Tyrkkö tutustui presidenttiin 1970-luvulla työskennellessään Suomen Kuvalehdessä. Tyrkkö ei ole kertonut, oliko suhde seksuaalinen.

Snellman ja Kekkonen

Anne-Marie Snellmanin (1897–1976) ja presidentti Kekkosen salasuhde paljastui 1950, kun Helsingin Sanomat kertoi Snellmanin matkustaneen presidentin seurueessa Italiaan. Kekkonen oli ollut tuolloin aviossa Sylvi Kekkosen kanssa yli kaksi vuosikymmentä. Snellman oli everstin leski, toimittaja ja uutistoimisto AP:n Helsingin-kirjeenvaihtaja. Suhde kesti 1960-luvun alkuun saakka, mutta julkisuudessa siitä ei juuri hiiskuttu. Molempien on väitetty hyötyneen toistensa osaamisesta ja tiedoista.