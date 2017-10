Reino Nordin avioliiton vaikeuksista: "On voimaannuttavaa, ettemme luovuttaneet"

Muusikko Reino Nordinin, 34, toinen sooloalbumi Antaudun on soinut radioissa alkuvuodesta lähtien. Albumin singlelohkaisut ovat rikkoneet kulta- ja platinalevyn rajoja.

– Menestys tuntuu ihan mahtavalta. Ilo ja lohtu, minkä ihmiset saavat musiikistani, on mieletöntä, Nordin sanoo.

– Äskettäin olleen Turun kauppakeskuskeikan jälkeen yksi tyyppi tuli kertomaan itkien, että musiikkini auttaa häntä hänen elämässään ja parisuhteessaan. Se koskettaa.

Spotifyssä Antaudun-albumin biisejä on striimattu yhteensä runsaat 30 miljoonaa kertaa ja pelkästään Antaudun-kappaletta jo 10 miljoonaa kertaa. Samaisen rajan on rikkonut vasta kourallinen suomalaisartisteja.

Syyskuun lopussa julkaistiin Nordinin single, Ihmeeni.

– Olen aina ollut musiikistani innoissani, mutta se, että muutkin ovat, on kiva lisä siihen, laajalle Suomen kiertueelle lähtevä artisti naurahtaa.

Näyttelijänäkin tunnettu Nordin kertoo elämänsä suurinta unelmaansa juuri nyt.

– Henkilökohtaisella tasolla musiikki on ollut minulle suuri tähtäin koko ajan. Aloin säveltämään 12–13-vuotiaana, ja olen sen verran hurahtanut musiikkiin, että unelmani on tämä, mitä nyt saan tehdä. Saan soittaa ja laulaa ja tuoda ihmisille iloa ja energiaa, hän sanoo.

Elämä on hänen mukaansa nyt muutenkin mallillaan. Hän ja hänen vaimonsa, Iholla-televisiosarjassa mukana ollut arkkitehti Maria Nordin, ovat onnellisia yhdessä.

– Olemme nuoreksi pariksi läpikäyneet aikamoisen savotan läpi, mutta sitä suuremmalla syyllä olemme parisuhteessamme nyt niin vahvoilla kuin olemme.

– Osaan arvostaa sitä kokemusta ja kaikkea, mitä meillä on. On lohdullista ja voimaannuttaa, ettemme ole luovuttaneet. Tässä ollaan, ja fiilis on yhä vahva, Reino Nordin sanoo.