Mediassa ylistetään aktiivista eläkeläistä – kolikon toisena puolena on huolipuhe

Ikäihmisen julkikuva on monipuolistunut suomalaisessa mediamaisemassa. Nyt on mahdollista olla monella tapaa eläkeläinen, kun aikaisemmin vanhuudelle asetettiin tiukemmat raamit.

Senioreihin liittyviä mielikuvia on selvitetty Tampereen yliopistossa. Tutkijat löytävät vanhojen ihmisten julkikuvassa kaksi päälinjaa. Päivälehdissä näkyy huolipuhetta eläkepommista, huoltosuhteesta ja hoivaongelmista. Toisaalta erityisesti aikakauslehdissä korostetaan eläkeläisten pätevyyttä ja karismaa.

– Esimerkiksi iäkkäältä leskeksi jääneeltä naiselta odotettiin aiemmin tietynlaista käytöstä. Nyt hyväksytään se, että hän hankkii vaikka uuden kumppanin ja lähtee kiertämään maapalloa tai aloittaa jännittävän harrastuksen, kuvailee tutkija Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Hän on tutkinut ikääntymisen mielikuvia muun muassa ET-lehdessä.

Monissa jutuissa tuetaan lukijoiden itsetuntoa ja unelmien toteutumista. Myös aktiivisen ikäihmisen ideaali korostuu.

– Mitä tahansa toimintaa voi tehdä missä tahansa iässä. Kun ennen harrastuksena oli koiran ulkoilutus, nyt lähdetään koira-agilityyn.

Ristiriitainen julkikuva

Myös tv-sarjoihin on tullut vanhempia henkilöitä, huomauttaa tutkimuspäällikkö Sanna Kivimäki Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnasta. Eräs ilmiö ovat Youtube-videot, joissa esiintyy teräsmummoja ja -vaareja.

– Videoissa ikäihmiset juoksevat maratonia, harrastavat telinevoimistelua tai tanssivat mutkikkaita kansantansseja. Tällainen iän sensaatiomaisuuden esittely on tyypillistä myös iltapäivälehdissä. Aira Samulin on hämmästyttävä 90-vuotias tanssinopettaja, ja Emmanuel Macronin vaimo on hämmästyttävän paljon vanhempi kuin miehensä.

Aktiiviset seniorit saavat myönteistä huomiota, mutta samaan aikaan eläkeläisistä uutisoidaan jopa rasitteena yhteiskunnalle.

– Kun vanhoista ihmisistä puhutaan massana, korostuu huolipuhe. Kun puhutaan yksilöistä heidän omilla nimillään, kuten vaikka satavuotiaasta sotaveteraanista, kuva on myönteinen, Lumme-Sandt kuvailee. Hän kritisoikin vanhojen ihmisten niputtamista massaksi.

– Tosiasiassa he ovat keskenään huomattavasti erilaisempia kuin nuoremmat niin terveydeltään, toimintakyvyltään, harrastuksiltaan kuin mieltymyksiltään.