Uusi sadejakso voi mädättää loput viljat peltoon - "Tilatasolla tämä on valtavan kova paikka"

Lähes koko alkavaksi viikoksi ennustetut kaatosateet voivat johtaa siihen, että pelloilla vielä seisova vilja jääkin sinne. Sadetta on Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa viikon mittaan koko Suomeen.

- Kyllä tilanne alkaa olla niin kriittinen, että viljoja ei luultavasti pystytä hyvälaatuisena puimaan pois. Tähkä jo itää ja lakopaikat ovat itäneet jo kauan aikaa. Näyttää erittäin kriittiseltä, saadaanko viljoja pois pelloilta ylipäätään tämän satokauden aikana, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) vilja-asiamies Max Schulman.

ProAgria arvioi alkuviikosta, että syysviljoista oli silloin korjaamatta vain pieni osa ja kevätviljoista noin neljännes. Schulmanin mukaan nyt näyttää siltä, että viljasadosta ainakin 20 prosenttia jää kokonaan korjaamatta.

Schulman huomauttaa valtakunnallisten prosenttien piilottavan yksittäisten alueiden ja viljelijöiden ahdingon.

- Joillakin paikkakunnilla voi puoletkin sadosta jäädä peltoon. Joillakin tiloilla se voi olla jopa sata prosenttia. Tilatasolla tämä on valtavan kova paikka.

Vaikka sadejakson jälkeen tulisi pitempi pouta, vilja voi olla jo syömäkelvotonta itämisen ja alkavan mätänemisen vuoksi. Vaikka vilja olisi vielä käyttökelpoistakin, sateen pehmentämät pellot eivät välttämättä enää kanna raskasta puimuria.

- Pellon rakenteenkaan kannalta sinne ei olisi hyvä mennä. On vaan pakko, jos näkee mahdollisuuden. Siellä on kuitenkin oman tilan jatkuvuus ja viljelijän palkka saamatta. Tilanne on erittäinkin tukala, sanoo Max Schulman.

- Sen jälkeen vilja, joka pellolta saadaan irti, pitää vielä saada kuivuriin. Siellä alkaa sitten kuivatusprosessi, joka voi olla erittäinkin pitkä ja todennäköisesti todella kallis. Moni varmasti siinä vaiheessa alkaa laskea, kannattaako viljaa yrittääkään korjata.

Schulmanin mukaan tämän satokauden tuotto menee monella tilalla miinukselle. Hän kertoo, että viljelijöiden tuloista noin 60 prosenttia riippuu sadosta ja loput tulevat hinnanalennuskorvauksista eli maataloustuista.

Härkäpavulla ja öljykasveilla on Max Schulmanin mukaan vielä toivoa.

- Mutta kyllä tällainen jatkuva sade ja kylmyys niihinkin vaikuttavat.

Schulman huomauttaa, että mennyt kasvukausi on ollut viilein sitten vuoden 1987.

- Odottelen omienkin rapsien mahdollista puintia, jos säätila muuttuisi. Vielä on parikymmentä hehtaaria rapsia korjaamatta ja sen pitäisi vielä vähän kypsyäkin.

Schulman kertoo, että sateet ovat viljelijöiden riesana myös Keski-Euroopassa.

- Sitten taas eteläeurooppalaiset sanovat, että ettekö voisi lähettää osan sateista meille.

Meteorologeilla ei ole tarjota viljelijöille lohtua suurimmassa osassa maata.

- Kyllä sää aika epävakaiselta todella näyttää, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso..

Pahimmilta sateelta välttyvät aluksi vain Lappi ja kenties Pohjois-Pohjanmaa.

- Lähinnä vasta viikon puolivälissä on Lapissakin sateita.