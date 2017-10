Apteekkariliitto: Oriolan lääketoimituksissa edelleen ongelmia

Lääketukkuri Oriolalla on edelleen ongelmia tuotteiden toimittamisessa, kertoo Apteekkariliitto.

– Lääkkeissä toimintavarmuus on parantunut, mutta muissa tuotteissa on edelleen ongelmia. Ongelmia on ollut esimerkiksi haavanhoitotarvikkeissa ja eläinhoitotuotteissa, kertoi Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

– Päivittäin on apteekkeja, joihin lääkekuljetukset eivät kulje luotettavasti, Kostiainen jatkaa.

Oriola kertoi viikko siten, että lähes kaikki lääkkeet pystytään toimittamaan normaalisti. Oriolan lääketoimitusten ongelmat alkoivat syyskuun alussa, jolloin yhtiö otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän.

STT ei sunnuntaina tavoittanut Oriolan edustajaa kommentoimaan asiaa.