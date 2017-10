Lääketukkuri Oriolasta myönnetään, että tuotteiden toimittaminen apteekeille takkuilee edelleen. Apteekkariliitto kertoi aiemmin, että lääkkeiden toimitusvarmuus on parantunut, mutta muiden tuotteiden kulussa on ollut ongelmia. Apteekeissa on esimerkiksi jääty vaille haavanhoitotarvikkeiden ja eläinhoitotuotteiden toimituksia.

Oriolan viestintäjohtaja Tuula Lehto kertoo, että viikonlopun aikana tukussa on keräilty ei-lääkkeellisiä tuotteita ja maanantaina niitä lähetetään apteekkeihin entistä suurempi määrä. Lehto ei halua arvioida, kuinka kauan menee siihen, että tilanne palautuu normaaliksi kaikkien tuoteryhmien osalta. Oriolan toimitusten ongelmat alkoivat syyskuun alussa, jolloin yhtiö otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän.