Lapissa voi sataa ensilumi – muualle luvataan lisää vesisadetta

Lappiin voi sataa ensilumi viikon puolivälin tienoilla, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on satanut, kun aamulla tehdyssä lumimittauksessa on vähintään senttimetri lunta.

Ensilumi sataa Lappiin tavallisestikin näihin aikoihin, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Maan keskiosaan ensilumi sataa yleensä lokakuun lopun ja marraskuun alun välillä. Etelärannikolla ensilunta voidaan joutua odottamaan joulukuuhun asti.

Maan etelä- ja keskiosiin luvataan lisää vesisateita. Lokakuun keskimääräinen sademäärä 80 milliä on jo ylitetty, sillä Espoon Nuuksiossa on mitattu 88 milliä. Ennätykseen on kuitenkin vielä matkaa, sillä Helsinki-Vantaalla mitattiin 193 milliä sadetta lokakuussa vuonna 2006.

Lämpöasteet pysyvät samoissa lukemissa, ainoastaan Lapissa yölämpötilat painuvat nollan tuntumaan.