Päättäjäeliitille ilmainen verkkojulkaisu aikoo kerätä maksut muilta lukijoilta, taustalla joukko toimittajia ja tutkijoita

Päättäjien edustajilta on tullut kannustavaa palautetta uudenlaisesta verkkomediasta, kertoo päätoimittaja Heidi Hammarsten. Hän on yksi MustRead -nimisen julkaisun perustajista. Kyseessä on tiistaina aloittava uusi, yhteiskunnallinen media, joka on suunnattu erityisesti päättäjille, kuten kansanedustajille, ministereille ja yritysjohtajille.

– Ensijainen kohderyhmä on suhteellisen suppea päättäjäjoukko, mutta sen lisäksi haluamme lähestyä kaikkia yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita, Hammarsten sanoo STT:lle. MustRead pyrkii olemaan analyyttinen ja keskusteleva julkaisu. Uutismediaksi se ei ole tähtäämässä. – Uskomme, että yhteiskunnalliselle, politiikan substanssiin keskittyvälle journalismille on tilaa, Hammarsten kertoo. – Resurssimme ovat rajalliset, joten pyrimme etukäteen päättämään, mihin keskitämme ne ja kaivamme vähän perusteellisemmin niitä aiheita. Rahoitus tilausmaksuilla ja mainonnalla Uuden julkaisun juttuja saavat lukea ilmaiseksi tekijäryhmän määrittelemät Suomen 1 000 tärkeintä päättäjää. Toimintansa sivusto aikoo rahoittaa muilta kuin päättäjiltä kerättävillä tilausmaksuilla sekä natiivimainonnalla. Natiivimainonta tarkoittaa median omaa sisältöä muistuttavia mainoksia, jotka erotetaan journalistisesta aineistosta. Hammarsten sanoo, että mainokset erotellaan journalistisesta sisällöstä Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan. – Missään tapauksessa ei ole tarkoitus sotkea tätä rajaa, vaan pitää ne ihan selkeästi erillään. Toimituskuntaan kuuluvat asiantuntijatoimittajina Heikki Pursiainen ja Erkka Railo. Toimittajia ovat Anne Moilanen, Linda Pelkonen ja Hanna Säntti. Ekonomisti Roger Wessman on vakituinen avustaja. Koko idean on kehittänyt perustaja Ari Lämsä, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja. Uudesta julkaisusta kertoi sunnuntaina ensimmäisenä Iltalehti.