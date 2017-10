Päivähoito-oikeuden laajentamisesta tulisi Joensuussa miljoonalasku

Joensuussa on kaupunginvaltuuston velvoittamana tehty selvitys päivähoidon kokonaistilanteesta. Kaupunginhallitus on selvityksen käsitellyt, ja se on menossa kaupunginvaltuustolle.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä useita muutoksia. Vuosi sitten subjektiivinen oikeus päivähoitoon rajattiin Joensuussakin lakimuutoksen mukaisesti 20 tuntiin viikossa ja päivähoitoryhmien kokoraja kasvoi. Tänä syksynä otettiin käyttöön hoitoaikaperusteinen laskutus, ja tällä hetkellä enää noin kolmannes lapsista on Joensuussa kokopäivähoidossa. Selvitykseen on laskettu myös, mitä kaupungille maksaa, jos varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta ja nykyisestä ryhmäkoosta luovutaan. Laskennallisesti Joensuussa tarvittaisiin noin 150 uutta hoitopaikkaa, mikä tarkoittaa kahta neliryhmäistä tai yhtä kahdeksanryhmäistä päiväkotia. Neliosastoinen päiväkoti maksaa noin 3,1 miljoonaa euroa, seitsenosastoinen noin 4,4 miljoonaa. Yhden päiväkodin vuoden käyttömenot ovat vastaavasti 800 000 tai 1,5 miljoonaa euroa.