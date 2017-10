Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välinen kiista jatkuu. Työpaikoilla keskeytetään tästä päivästä alkaen paikallinen yhteistoiminta työntekijä- ja työnantajaosapuolten välillä.

Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan luottamusmiehiä on koolla useampana päivänä tällä viikolla. Vanhalan mukaan tänään on koolla myös palkansaajajärjestö SAK:n hallitus, mutta kyseessä on ihan normaali kokous.

Osapuolten neuvottelut keskeytyivät perjantaina Paperiliiton tyrmistyttyä Metsäteollisuuden tarjoamasta nollakorotuksesta. Paperiliitto on kohottanut valmiuttaan mahdollisen työtaistelun varalta.