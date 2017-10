Junaliikenteen kilpailumallin taustalla käytiin kovaa vääntöä – keväällä ajauduttiin umpikujaan

Suunnitelma junien henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle sai liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) sekä valtioneuvoston kanslian (VNK) omistajaohjausosaston sukset ristiin viime keväänä. LVM johtaa kilpailutuksen valmistelua ja omistajaohjausosasto edustaa valtiota VR:n omistajana.

Kiistassa oli kyse muun muassa VR:n pilkkomisesta erillisyhtiöiksi. Lopulta LVM vei mallin yhtiöittämisen järjestämisestä yksin hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle, joka päätyi siihen, että junien matkustajaliikenne avattaisiin kilpailulle vaiheittain ja yhtiö paloiteltaisiin. Tällä hetkellä mallia sorvataan edelleen LVM:n asettamissa työryhmissä.

STT:n eri lähteisiin perustuvien tietojen mukaan molemmat osapuolet pitivät toistensa selvityksiä tarkoitushakuisina ja hakivat samalla selkänojaa omille näkemyksilleen teettämillään konsulttiselvityksillä. Omistajaohjausosasto päätti vielä toukokuussa ministerivaliokuntakäsittelyn jälkeen teettää yhden konsulttiselvityksen Spring Advisor -konsulttiyhtiöllä. Tulokset eivät tukeneet LVM:n mallia.

Omistajaohjaus teetti selvityksen hankintapäätöksen mukaan varmistaakseen päättäjien riittävän tietoisuuden, koska katsoi että ministeriö ei ottanut huomioon riittävästi kilpailun avaamiseen liittyviä riskitekijöitä tai vaikutuksia VR:n arvoon.

STT yritti useiden päivien ajan saada kommenttia lomailevalta omistajaohjauksen ylijohtajalta Eero Heliövaaralta. Hän ei kuitenkaan kommentoinut asiaa. Selvityksiä teettämässä ollut finanssineuvos Jarmo Väisänen omistajaohjausosastolta kertoo, että VNK ei yrittänyt kampittaa selvityksellä LVM:n mallia. Väisänen on Heliövaaran varamies.

– Meille oli tärkeää, että tulee ulkopuolinen selvitys siitä, mitä vaikutuksia tällä ehdotetulla mallilla on VR:ään, Väisänen sanoo.

Hän kiistää, että vastakkainasettelua olisi ollut.

– Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto eivät ponnisteluista huolimatta päässeet yksimielisyyteen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle esitettävästä muistiosta, hankintapäätöksessä sanotaan.

Väisäsen mukaan VNK halusi tuoda harkintaan myös näkökulmia, joita ei ollut vielä käsitelty LVM:n teettämissä selvityksissä.

– Halusimme saada keskeisen tiedon päättäjien pöytään, Väisänen kertoo.

Selvitykset päätyivät eri kannoille

Valtioneuvoston kanslian Boston Consultin Groupilla ja Spring Advisorilla teettämät selvitykset päätyivät selvästi kriittisempään näkemykseen ministeriön ehdottamasta liikennöintimallista kuin ministeriön Rambolilla, Straficalla ja Carnegiella teettämät selvitykset.

Kun ministeriön Rambollilla ja Straficalla teettämä selvitys esimerkiksi päätyi siihen, että junamatkustamisen suosio kasvaa ja lippujen hinnat laskevat samalla kun laatu paranee, VNK:n selvityksissä todetaan, ettei junamatkustamisen suosio luultavasti lisäänny, mutta kustannukset kasvaisivat ja valtion tuen tarve kannattamattomille reiteille kasvaisi.

LVM:n palveluosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala sanoo, että LVM ja omistajaohjausosasto katsoivat mallia eri näkökulmasta.

– He katsovat tilannetta VR:n omistajan vinkkelistä ja me kokonaisuuden näkökulmasta. Se on sitten näkynyt myös niissä selvityksissä, mitä on tilattu. Kun hallitus on tehnyt päätöksiä ministerivaliokunnassa, niin kaikki näkökulmat ovat olleet siinä edustettuna.

– Kaikki selvitykset on kuitenkin otettu huomioon, ja esimerkiksi Bostonin selvityksen mukaan aikatauluun on otettu lisäaikaa ja uudistus päädyttiin aloittamaan Etelä-Suomen liikenteestä, Rantala sanoo.