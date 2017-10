Niinistön ja Haukion vauvauutinen kosketti lukijoita - "Onnistumisenne antaa toivoa meillekin"

- Niin monta pientä tähtöstä kuin taivaankansi kantaa / niin monta onnentoivotusta tahdon teille antaa. Enkeleitä elämäänne, runoili Mummeli Ilomantsista.

- Onnea pikku Saulin tai Sauliinan johdosta, toivotti puolestaan Kikka.

- Suuret onnittelut Suomen ykkösparille! Henkilökohtaisesti olen odottanut tätä uutista jo vuosia ja tämä oli nyt hieno uutinen viimein, kirjoitti Kimmo Mahonen.

Niinistö ja Haukio kertoivat tiedotteessa, että lasta on yritetty pitkään ja vastoinkäymisiäkin on koettu.

Pelkkien onnittelujen lisäksi viesteissä onkin viitattu myös omiin vaikeuksiin lapsen saannissa.

- Sydänlämpimät onnittelut ihanien vauvauutisen johdosta! Voin vain kuvitella onnenne määrän, onhan meilläkin takana vuosien yritys, keskenmenokierre ja vaikeudet. Teidän onnistumisenne antaa toivoa meillekin. Vauva saa upeat vanhemmat!, kirjoitti Niina.

Julkisuudessa on jo kuultu puheita vaalivauvasta, sillä lapsen laskettu aika on helmikuussa, jolloin on myös presidentinvaalien toinen kierros.

- Lämpimät onnittelut perheenlisäyksen johdosta. Lapsia ei tehdä, ne saadaan, muistuttaa kuitenkin nimimerkki Viiden ihanan lapsen äiti.