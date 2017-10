Suomalaiset hyväksyvät seksin yhä yleisemmin vapaille ja yksin eläville, tilapäisissä suhteissa ja ilman rakkautta, selviää Väestöliiton lokakuun Tietovuodosta, jonka on kirjoittanut tutkimusprofessori Osmo Kontula .

Seksin oikeutusta ei tarvitse yleensä enää perustella, jos kaksi ihmistä on samaa mieltä. Myös seksin tasa-arvo on lisääntynyt, ja naisten aloitteiden tekeminen on jo hyväksyttävää.

Erityisen vahvaa vapaamielisyyden lisääntyminen on ollut samaa sukupuolta olevien seksisuhteissa. Naisten asenteet ovat miehiä vapaamielisempiä.

Nuoret hyväksyvät nykyisin jo monet aiemmin perverssinä pidetyt ajatukset. Toisaalta uskottomuuteen suhtaudutaan aiempaa tiukemmin.