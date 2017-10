Nelostie avattu liikenteelle Joutsassa rekkaturman jälkeen

Nelostie on avattu liikenteelle Joutsassa Keski-Suomessa yöllä sattuneen rekkaturman jälkeen, kertoo Liikennevirasto. Turmapaikalla on nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Pelastuslaitoksen mukaan liikenteeseen tulee kuitenkin katkoksia, kun rekkaa ryhdytään nostamaan.

Täysperävaunurekka syöksyi salmeen hieman ennen puoltayötä ja vei mukanaan sata metriä kaidetta sekä puita. Rekka jäi perävaunuineen kallelleen rantaveteen.

Päivystävän palomestarin Pentti Partasen mukaan pintapelastajien avulla ajoneuvosta ulos saatu kuljettaja ei loukkaantunut vakavasti. Kylmissään ollut kuljettaja sai pelastuslaitoksen mukaan joitain naarmuja onnettomuudessa. Hänet vietiin sairaalaan tarkastettavaksi.

Ensitietojen mukaan kyseessä oli puoliperävaunuyhdistelmä, mutta ajoneuvo tarkentui myöhemmin täysperävaunurekaksi.

Riskinä on myös, että yhdistelmästä vuotaa dieselöljyä veteen. Palomestarin mukaan ajoneuvon tankissa on ensiarvioiden mukaan noin 200–400 litraa dieseliä. Alueelle on laitettu rajoituspuomeja.

Elintarvikkeita kuljettanut rekka syöksyi salmeen sillan eteläpäässä pohjoiseen vievältä kaistalta. Onnettomuuden syystä ei vielä ole tietoa.