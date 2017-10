Hälytysajossa olleeseen poliisiautoon törmättiin Lahdessa – poliisi etsii silminnäkijää

Törmäyksessä mukana ollut toinen ajoneuvo poistui tapahtumapaikalta Orimattilankatua Pennalan suuntaan. Sen kuljettajaa epäillään muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Tutkinnassa on selvinnyt, että paikalla on tapahtuma-aikaan ollut kolmas auto, josta on todennäköisesti nähty törmäys. Poliisi pyytää mahdollista silminnäkijää ilmoittautumaan sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Autossa ollutta tai olleita ei epäillä mistään rikoksesta.