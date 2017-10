Apulannan Sipe Santapukki: "Bändi on edelleen kasassa, koska olemme pieneltä paikkakunnalta"

Apulanta-yhtyeen rumpali ja Apulanta Oy:n toimitusjohtaja Sipe Santapukki kertoo Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa, että hänen elämänsä on nykyisillä jengoillaan kahdesta merkittävästä syystä.

Ne liittyvät Heinolaan ja siskon sairauteen.

– Se, miksi bändi on edelleen kasassa, johtuu siitä, että me olemme pieneltä paikkakunnalta. Kun Helsingissä soittajien välille tulee konflikti, Ilveksen kuppilasta löytyy 10 basistia ja 20 rumpalia. Heinolassa ei näin ollut. Minulle ja Tonille on ollut itsestään selvää, että bändi on suurempi kuin yksittäiset möksöt.

Toisaalta siskon sairaus on Santapukin mukaan muokannut koko hänen perheensä arvomaailmaa parempaan suuntaan.

– Kun on omia ongelmia, niin eivät ne loppujen lopuksi ole niin isoja. On olemassa tärkeämpiäkin asioita kuin minä itse.

Apulanta Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 4,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 219 000 euroa. ”Apulanta nappasi aatelisten huvilan Helsingistä”, otsikoi Arvopaperi hiljattain ja jatkoi: ”Apulanta tunnetaan pörssikaupoistaan. Yhtyeen syömähammas on kuitenkin kiinteistösijoittaminen.”

– No, joo. Sanotaanko näin, että mieluummin tekee tollaista touhua firman puitteissa kuin ostaa esimerkiksi kalliita rannekelloja tai autoja. Minulla ei ole ollut ikinä tarve marinoida elämääni luksustuotteilta tai kalliilla asioilla tai esineillä. Mieluummin teen omasta mielestäni vastuullista ja järkevää, toimitusjohtaja Santapukki sanoo.

Santapukki on vihjannut olevansa kiinnostunut asumaan Munkkiniemestä hankitussa Andersbergin aatelishuvilassa.

– Minulla ei ole mitään väliä, missä asun ja kallistan pääni. Nyt elämässä on isokin asia eli poika, joka määrittää asuinpaikan seuraavan 5–6 vuoden aikajaksolla, hän sanoo.

– Mutta ehkä en siitä helsinkiläispoikaa ala kumminkaan koulia. Sanoisin, että Päijät-Häme voisi olla se paikka hänellekin. Riippuu päiväkodeista ja kouluista ja muista perusjutuista, joista en aiemmin tiennyt mitään. Nyt kun ne koskettavat itseä, niitä alkaa miettiä.