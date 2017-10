Paperiliiton Vanhala: Olemme Sipilän kanssa samaa mieltä nollakorotuksen kohtuuttomuudesta

Paperiliiton puheenjohtajasanoo, että pääministeri(kesk.) on ehkä kuunnellut Paperiliiton puheita. Sipilä arvioi MTV:llä , että palkankorotuksissa nollan prosentin linja on kohtuuton. Vanhalan mukaan Sipilä voi näin todeta ja Paperiliitto on samaa mieltä.