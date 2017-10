Röyhkeistä huijauksista tuli vakava ongelma – "Vaaravyöhykkeellä ovat niin mummojen kuin pappojenkin säästöt"

Valepoliisi-ilmiö on edennyt siihen pisteeseen, että voidaan puhua todella vakavasta ongelmasta, tiedottaa Oulun poliisi.

Poliisin tiedottamisesta huolimatta huijausyritysten tahti on ollut kiihtyvä, ja asiasta on kirjattu rajusti lisää uusia rikosilmoituksia.



– Huijaamisen härskiydellä ei näytä olevan mitään rajoja. Pitkäkyntiset ovat iskeneet hyväuskoisten iäkkäiden ihmisten pankkitileille. Vaaravyöhykkeellä ovat niin mummojen kuin pappojenkin säästöt.

Poliiseina esiintyvät ja pääasiassa iäkkäille soittelevat huijarit yrittävät urkkia puhelimitse pankkitunnuksia.

– Oikea poliisi ei koskaan toimi näin, Oulun poliisi muistuttaa huutomerkin kera.

Oulun poliisi haluaakin vedota läheisiin ja kaikkien iäkkäiden ihmisten kanssa toimiviin.

– Tälle vastenmieliselle ilmiölle on tehtävä loppu. Siihen tarvitaan meitä kaikkia.

– Ottakaa asia puheeksi ja painottakaa, että puhelimessa ei saa luovuttaa pankkitunnuksia kenellekään! Myöskään sähköpostitse ei saa tunnuksia luovuttaa.

– Huijarit voivat tekeytyä vaikka minkä lajin viranomaiseksi ja keksiä vaikka mitä verukkeita. Näitä ei saa uskoa, Oulun poliisista muistutetaan.

Valepoliisihuijauksia tutkitaan rikosnimikkeillä virkavallan anastus ja petos tai petoksen yritys. Onneksi huijaukset yleensä jäävät yritykseksi, mutta pahimmillaan on onnistuttu huijaamaan satojatuhansia euroja. Kyseessä on niin vakava rikos, että yrityskin on rangaistava.