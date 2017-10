Ammattikuskit käryävät ratista aiempaa useammin

Ammattikuskien rattijuopumuksia ei ole tilastoitu, mutta poliisin ja kuljetusalan edustajat ovat sitä mieltä, että ilmiö on kasvussa. Asiasta kertoo Etelä-Suomen Sanomat.

– Kyseessä on harvinainen mutta valitettava ilmiö, joka on nostamassa päätään. Kuljettajista on alalla kova pula, ja mukaan päätyy myös päihdeongelmaisia, sanoo ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisista.

Hän kertoo, että vuosittain 3–5 ammattikuljettajaa jää kiinni työtehtävissään. Lisäksi on kuljettajia, jotka kärähtävät ratista vapaa-ajallaan ja menettävät korttinsa.

Joutsassa ajoi tiistaina ulos tieltä ja edelleen salmeen puoliperävaunuyhdistelmä. Poliisi epäilee kuljettajan olleen humalassa.

Työntekijäliitto AKT:n Lahden aluetoimitsija Ari Lehtola tunnistaa ilmiön ja sanoo, että kuljetusalalle on tulee nykyään ”vääränlaista porukkaa”.

– Te-toimisto puuhaa työllistämistoimiaan ja ohjaa alan koulutuksiin sellaisiakin, jotka eivät alalle sovellu. Sellaisia, jotka eivät ole niin sanotusti automiehiä.