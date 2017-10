Kuluttaja-asiamies määräsi neljälle huonekaluliikkeelle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista

Kuluttaja-asiamies on määrännyt kiellot Finsoffat Oy:lle, Kruunukaluste Oy:lle, Stemma Oy:lle ja Vepsäläinen Oy:lle, koska yritykset eivät ole lupauksistaan huolimatta korjanneet markkinointinsa harhaanjohtavuutta.

Kuluttaja-asiamies on Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteen mukaan seurannut huonekalualan markkinointia tehostetusti elokuusta 2016 lähtien selvittääkseen, miten alan yritysten markkinoinnissa käytetään prosenttialennuksia, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja.

Seurannan kohteina ovat olleet Kruunukaluste Oy:n, Metropoli Kaluste Oy:n, Stemma Oy:n, Finsoffat Oy:n, Isku-Yhtymä Oy:n, Vepsäläinen Oy:n ja JYSK Oy:n verkkosivut.

- Seuranta on osoittanut, että huonekalujen verkkomainoksissa käytetään vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja luomaan mielikuvaa suurista alennuksista. Tuotteita ei kuitenkaan ole välttämättä koskaan tarjottu ilmoitetuilla vertailuhinnoilla eivätkä alennusprosentit ole aina olleet todellisia, tiedotteessa kerrotaan.

Kuluttaja-asiamies on huomauttanut seurannan kohteena olleita yrityksiä niiden markkinoinnin lainvastaisuudesta ja edellyttänyt niiden korjaavan puutteet määräaikaan mennessä.

Koska Finsoffat, Kruunukaluste, Stemma ja Vepsäläinen eivät ole lupauksistaan huolimatta muuttaneet käytäntöjään, kuluttaja-asiamies on määrännyt niille kiellot. Kieltoja on tehostettu 100 000 euron uhkasakoilla.

Kruunukaluste on vastustanut kuluttaja-asiamiehen kieltoa, joten kielto on rauennut. Kuluttaja-asiamies harkitsee asian viemistä markkinaoikeuteen.

Vertailuhinnoilla ja alennusprosenteilla pyritään luomaan kuluttajille käsitys siitä, että nämä saavat yritykseltä huomattavan alennuksen.

Kuluttajien kannalta on hyvä, että hintakilpailu toimii ja tuotteita saa alennuksella, tiedotteessa huomautetaan.

- Harhaanjohtavat vertailuhinnat ja alennusprosentit hämärtävät kuitenkin kuluttajien käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on. Sama ilmiö on näkynyt myös urheiluvälinealalla.