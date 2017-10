Metsähallitus: Lintujen laiton metsästys auton avulla lisääntynyt - Itä-Suomessa tutkinnassa jo kaksi tapausta

Lintujen metsästys auton avulla tai tieltä on yleistynyt, sanoo erävalvonnan ylitarkastaja Juha Ahonen Metsähallituksesta.

Itä-Suomessa on tutkinnassa jo kaksi tapausta, joissa epäillään, että lintua on ammuttu tieltä.

Ongelma koskee metsäkanalintujen pyyntiä, joka osassa maata loppui kuluvalla viikolla ja osassa maata jatkuu vielä kuun loppuun. Yleisin laillisuusrike on aseen kuljetus ilman suojusta ajoneuvossa, mikä usein viittaa laittomaan pyyntiin tieltä. Metsäkanalintujen ampuminen tieltä on laitonta, vaikka tie olisi yksityinen. Lisäksi yleisen tien yli ampuminen on kiellettyä, ja pysäytetystä autosta pitää edetä vähintään sadan metrin päähän, ennen kuin voi alkaa metsästää.

Erävalvonta kannustaa myös muita metsässä liikkujia ilmoittamaan epäillyistä rikoksista. Epäillyistä voi soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Jos tilanne ei ole akuutti ja haluat ilmoittaa havainnoista, laita ilmoitus erävalvonnan vinkkipostiin tänne.