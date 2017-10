Valtiovarainministeriön mukaan Kittilän kunnan on ryhdyttävä välittömästi toimiin kuntapäättäjiä koskevien syytteiden vuoksi. Ministeriön mukaan tilanne on huolestuttava, poikkeuksellinen ja äärimmäisen vakava.

Ministeriön mukaan kunnan on vietävä luottamushenkilöiden luottamustoimesta pidättämistä koskeva asia valtuustoon välittömästi. Kunta on ilmoittanut käsittelevänsä asian viimeistään 17. marraskuuta, mutta ministeriön mukaan aikataulu on liian pitkä.

Kittilän kunnan luottamushenkilöitä vastaan on nostettu lukuisia rikossyytteitä. Syytteet liittyvät kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen ja laajemmin päättäjien toimintaan Kittilässä.

28:aa kuntapäättäjää syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi tilapäisen valiokunnan sihteeriä vastaan on nostettu syyte avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Nämä syytteet koskevat kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomiseen liittyvää valmistelua tilapäisessä valiokunnassa, päätöksentekoa kunnanvaltuustossa marraskuussa 2014 sekä irtisanomispäätöksen täytäntöönpanoa kunnanhallituksen kokouksissa.

Lisäksi neljäätoista kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syytteet työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten epäillään vaikeuttaneen Mäkelän virkatehtäviä eri tavoin ja käyttäytyneen epäasiallisesti.

Kunta irtisanoi Mäkelän marraskuussa 2014. Korkein hallinto-oikeus on katsonut irtisanomisen laittomaksi.

Lisäksi kunnanhallituksen kahdeksaa jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä. Nämä syytteet koskevat osallistumista päätöksentekoon kunnanhallituksen kokouksessa, jossa kunnanhallitus päätti peruuttaa Mäkelän tekemän tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta. Samassa kokouksessa kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjausta irtisanotun toimitusjohtajan palauttamiseksi tehtäväänsä.

Kunnanjohtaja Mäkelä teki tutkintapyynnön hissiyhtiö Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta joulukuussa 2013. Levi Ski Resort sekä sen suurimmat omistajat epäilivät väärinkäytöksiä yhtiön hissihankinnassa. Kunta on hissiyhtiön pääomistaja.

Kaikki vastaajat ovat Oulun syyttäjänviraston tiedotteen mukaan kiistäneet syytteet. Kokonaisuudessa on tehty myös neljä syyttämättäjättämispäätöstä, jotka koskevat työrikoksia.

Syyteharkinnassa on yhä myös rikosepäilyjä, jotka koskevat Levi Ski Resortin toimitusjohtajan hissihankintaa ja kolmen luottamushenkilön hankkiman oikeudellisen asiantuntija-avun laskutusta. Näiden syyteharkinta pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Syytteet käsitellään aikanaan Lapin käräjäoikeudessa.