Juuan kunnanjohtaja sai Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan - "Suuri kiitos mopoileville nuorille"

Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta on myönnetty Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvoselle .

Hirvonen osallistui poikien mopomiittiin, jossa hän teinien kanssa mopoillessaan sai samalla luotua nuoriin keskusteluyhteyden, palkitsemistiedotteessa kerrotaan.

- Mopomiitti opetti minulle, että vuorovaikutuksen lisäämiseksi on mentävä sille alueelle, jossa kohderyhmä on. Minulle kunniamaininta on yllätys, ja olen siitä erityisen ylpeä. Suurin kiitos asiasta kuuluu mopoileville nuorille, jotka lähtivät heti mukaan uudenlaiseen tapahtumaan.

- Tapahtuman järjestelyt sujuivat täysin nuorten toimesta ja saimme aikaan hyvän keskusteluyhteyden, Hirvonen jatkaa tiedotteessa.

Puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen Prologos ry:n myöntämä kunniamaininta jaettiin toista kertaa perjantaina Helsingissä Tieteiden talolla.

- Kuten anonyymi eteläsuomalainen ehdottaja perusteluissaan toteaa, voi Hirvosen kekseliäisyyden ansioksi katsoa, että valtakunnallisestikin uutisoidun tapauksen avulla ihmisten on ollut mahdollista nähdä mopoilla rälläävät teinipojat muussa valossa kuin häirikköinä. Hirvonen osoittaa teollaan luottamusta siihen, että nuorissa on tulevaisuus, Prologosin tiedotteessa todetaan.