Vesi on ollut kirkkaampaa Puijon sairaalassa - dialyysihoitoja tehty Iisalmessa

Vesi on ollut kirkkaampaa kaikkialla sairaalassa.

- Joissakin hanoissa vesi on ollut aluksi sameaa mutta kirkastunut juoksuttamalla. Ruokahuollosta vastaavassa Iso-Bertassa vedenlaatu on pysynyt hyvänä koko ajan, ja ruokahuolto on toiminut hyvin, tiedotteessa kerrotaan.

Sairaanhoitopiirin mukaan sairaalassa ei ole ollut toiminnallisia ongelmia, ja potilasturvallisuus ei ole vaarantunut vedenlaatuongelmien vuoksi.

KYS:in dialyysiosaston perjantaille suunnitellut hoidot on toteutettu erityisjärjestelyjen avulla. Dialyysihoidoista osa on tehty Iisalmen sairaalassa.

- Puhdasta vettä saadaan edelleen tarvittaessa Kaarisairaalan edustalla olevasta vesisäiliöstä. Tilannetta seurataan koko viikonlopun ajan. Vesiongelmat eivät aiheuta muutoksia maanantaiksi suunniteltuihin tutkimuksiin ja hoitoihin, tiedotteessa kerrotaan.