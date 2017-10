Sadonkorjuun viivästyminen estänyt viljojen syyskylvöjä

Osa viljojen syyskylvöistä on jäänyt tekemättä, koska viime kesän viljasatoja ei ole sateiden vuoksi päästy korjaamaan. Tässä vaiheessa syksyä syyskylvöt olisi jo pitänyt tehdä, kertoo yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskus Lukesta.

Syysviljan viljelyalat ovat pieniä kevätviljan aloihin verrattuna, eivätkä kaikki viljelijät edes kylvä syksyisin. Silti esimerkiksi ruis kylvetään pääosin syksyllä.

– Rukiista on kevätlajikkeitakin, mutta vain viidesosa rukiista kylvetään keväisin, Partala kertoo.

Hänen mukaansa syyskylvöjen onnistuminen on riippunut paljon siitä, mitä kasvia pellolla on kesällä ollut. Muun muassa kuminalla on viljoja lyhyempi kasvukausi, minkä vuoksi pellot ovat vapautuneet aiemmin.

Partalan arvion mukaan kymmeniä prosentteja kesän viljasadosta on yhä pelloilla korjaamatta. Viimekuisen arvion mukaan viljasato oli jäämässä 3,5 miljardiin kiloon, mikä enteili yhtä 2000-luvun pienimmistä sadoista. Partala arvioi sadon jäävän kuluvan vuosituhannen tähän mennessä pienimmäksi, koska osa viljoista jää pelloille.

Hän ei kuitenkaan usko, että viljasta tulisi kummoista pulaa.

– Mutta viljaa ei riitä vientiin niin paljon kuin muina vuosina.