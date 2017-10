Saarikko Ylellä: Valinnanvapaus ja asiakassetelit pitää toteuttaa hallitusti, vaiheistetusti ja rajaten

Keskustaa edustavan Saarikon mukaan asiakassetelien käyttö ei saa johtaa esimerkiksi siihen, että erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut vaarantuvat. Ministerin mukaan tällaiset palvelut ovat jokaisen suomalaisen henkivakuutus.

– Asiakasseteli sopii myös erikoissairaanhoitoon aivan varmasti, mutta nyt on kysymys siitä, millä tavoin kriteereitä yksityiselle asetetaan ja että me voimme varmistaa, että se muutos on niin hallittu, vaikkapa sitten kokeilujen kautta, että erikoissairaanhoidon päivystys ei koskaan vaarannu, sanoi Saarikko Ylellä.

Valinnanvapauslain kanssa jouduttiin torstaina ottamaan aikalisä keskustan ja kokoomuksen tulkintaerojen vuoksi.