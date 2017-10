Vanhan kansan sääennustuksia: Tänään on ensimmäinen talvipäivä

”Calixtus on Talwi Päivä.” Calixtus-merkintä tuli ensimmäisen kerran suomalaiseen kalenteriin vuonna 1646. Viimeisen kerran tämä mainitaan vuoden 1888 virsikirjan vuosikalenterissa. Talvi-päivä on syksyinen vastine keväiselle Tiburtukselle, mikä aloittaa kesän.

Calixtus oli 200-luvulla elänyt Rooman paavi. Hän nousi paaviksi vuonna 218 ja ennätti olla virassaan neljä vuotta ennen kuin hän kärsi marttyyrikuoleman. Hänet heitettiin ikkunasta ulos syvään kaivoon. Calixtuksenpäivä on nykyisin muuttunut Elsanpäiväksi.

Vanhan kansan aikana vuodenajat jaoteltiin töiden mukaan, eivätkä vuodenajat olleet kovinkaan merkittäviä. Kun työt oli tehty, voitiin siirtyä seuraavaan työnvaiheeseen eli vuodenaikaan.

Talvipäiväkin alkoi silloin, kun siirryttiin sisälle talvipuhteisiin. Vanhan kansan mukaan kun kaikki syksyn sato on korjattu, voidaan aloittaa talvipuolen vietto ja siksi 14. lokakuuta on sanottu olevan ensimmäinen talvipäivä.

Calixtus ei ole Suomessa ollut mitenkään merkittävä päivä. Vanha kansa mainitsee vain muutaman sanonnan: ”Klutus on talvipäivä, Tiburtus on suvipäivä.” Calixtuksen sääennustus: ”Minkä verran on Klutuksena lehtiä puussa, sen verran on Tiburtuksena (14.4.) lunta maassa.”

”Jos Klutuksena juot piimää kaksi mukillista, voit olla varma, että vatsasi on kunnossa koko talven,” lupaavat kontiolahtelaiset. Sitähän voisi kokeilla.