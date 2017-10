Kokoomuksen Risikko haluaa turvata yksityisten leikkaukset

- Tarvitsemme pelisäännöt siitä, miten yksityinen leikkaustoiminta suhteutuu jatkossa asiakasseteliin, sairaaloiden maksusitoumuksiin ja ostopalveluihin, Risikko sanoo.

Risikon mielestä valinnanvapauslaki voi lähteä hyvin lausunnolle syksyn aikana, mutta ennen kuin se tuodaan eduskunnalle ensi keväänä, pitää pelisäännöt yksityisestä leikkaustoiminnasta sopia.

- Yksityiselle leikkaustoiminnalle on luotava laatukriteerit ja asian on oltava myös valinnanvapautta koskevassa laissa selkeä, Risikko sanoo.

Risikon huolen taustalla vaikuttaa terveydenhuoltolain muutos, niin kutsuttu keskittämisasetus, joka heikentää pienten sairaaloiden ja mahdollisesti myös yksityissairaaloiden mahdollisuuksia leikata potilaita tulevaisuudessa.

Risikko sanoo, että keskustelu tästä olisi muuten voitu käydä myöhemmin, mutta valinnanvapauslain kirjausten takia sitä on käytävä jo nyt.

"Lääkäripakoa ei tapahdu"

Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko totesi Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa, että valinnanvapaus ja erityisesti asiakassetelit pitää toteuttaa niin, että ne eivät vaaranna sairaaloiden päivystyspalveluita.

Kokoomuksen ja keskustan välillä on nähty olevan näkemysero siitä, kuinka laajasti asiakasseteleitä tarjotaan erikoissairaanhoidossa ja ovatko ne asiakkaan subjektiivinen oikeus.

Sairaanhoitopiirien johtajat ovat pelänneet, että laajasti ja subjektiivisena oikeutena tarjottavat asiakassetelit voisivat vaarantaa sairaaloiden päivystykset, jos leikkauksia tekevät lääkärit siirtyvät joukolla yksityisille toimijoille.

Risikko ei usko, että valinnanvapauslain vuoksi tapahtuu lääkäripakoa yksityiselle.

- Hallituksessa on aikoinaan sovittu, että valinnanvapautta lisätään soveltuvin osin erikoissairaanhoitoon. Siitä, mihin palveluihin on tarjottava asiakasseteliä, on säädettävä, tätä edellytti myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan, Risikko sanoo.

"Ei suurta näkemyseroa"

Risikko sanoo, että suurta dramatiikkaa tai näkemyseroa ei hänen ja Saarikon välillä ole.

- Olen aivan samaa mieltä siitä, että sairaaloiden päivystystoiminta ei saa vaarantua. Subjektiivinen oikeus ei voi tietenkään tarkoittaa sitä, että asiakas saa kävellä lääkärille ja sanoa, että "haluan asiakassetelin". Ensin pitää olla palvelun tarve todettu ja asiakassetelin muiden kriteereiden pitää täyttyä. Mutta jos nämä täyttyvät, maakunnan on tarjottava asiakasseteliä, Risikko painottaa.