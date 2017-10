Muistisairas nainen kateissa Vaasassa

Vaasassa on kateissa muistisairas nainen, kerrotaan Pohjanmaan poliisilaitokselta. Poliisin mukaan kadonnut nainen on noin 70-vuotias, 150 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on kasvojen vasemmalla puolella syntymämerkki. Yllään naisella on mahdollisesti farkut, sininen takki ja pipo.

Mahdolliset havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksen vihjepuhelimen numeroon 02 95440513 tai tavatessa suoraan hätänumeroon 112.