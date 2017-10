Vaasassa kateissa olevasta Araxie Illmanista on tehty viimeisin havainto Lindroosintiellä lauantaina kello 7:n jälkeen aamulla, poliisi tiedottaa.

Illman on noin 150 senttimetriä pitkä, ja hän on hoikka. Hänellä on kasvojen vasemmalla puolella syntymämerkki.

Yllään hänellä on mahdollisesti farkut, sininen takki ja pipo.

- Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksen vihjepuhelimen numeroon 0295440513 tai mikäli hänet tavataan, suoraan hätäkeskuksen numeroon 112, poliisi ohjeistaa.

Alla kuva kadonneesta. Kuva aukeaa isommaksi, kun sitä klikkaa.