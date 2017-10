Sipilää kritisoiva keskustan sisäinen sähköpostiviestittely päätyi vahingossa kaikille eduskuntaryhmille

Pääministeri Juha Sipilää (kesk.) kritisoiva, keskustan sisäiseen käyttöön tarkoitettu sähköpostiviestittely päätyi vahingossa kaikkien eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden väelle maanantaina, vahvistaa keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Seija Turtiainen.

– Sähköpostiviesti(ttely) oli tarkoitettu ryhmäkanslian sisäiseen keskusteluun, mutta se meni vahingossa kaikille ryhmäkanslioille, sanoi Turtiainen STT:lle.

Keskustan eduskuntaryhmän viestintäsihteeri Pirkko Määttälä oli maanantaina aamulla kirjoittanut sähköpostiviestin kollegoilleen ryhmäkansliassa. Viesti lähti epähuomiossa kaikkien eduskuntaryhmien yhteiselle sähköpostilistalle. Laajahkossa viestissä oli muiden aiheiden ohella käsitelty myös Sipilää.

– Sille emme mitään voi, että Sipilä on nyt taas suivaantunut toimittajiin. Se tuntuu olevan nyt hänen herkkä kohtansa. Olipa tapahtunut tilanne mikä hyvänsä, median näkemys on ja tulee olemaan se, että vika on Sipilässä. Asiaa voi valitella, ei selitellä, kirjoitti Määttälä aamuyhdeksän jälkeen viestissään.

Sähköpostiviestiin vastasi pääsihteeri Turtiainen. Turtiainen ei huomannut, että viesti menisi samassa ketjussa myös muille kuin keskustan eduskuntaryhmän väelle.

– Nyt Sipilän pitäisi lopettaa kiukuttelu ja ukon vaihtamispuheet ja keskittyä politiikkaan, Turtiainen kirjoittaa yhdessä kohtaa viestiään.

Turtiaisen mukaan keskustan ryhmäkanslian sisäisen sähköpostilistan ja kaikkien eduskuntaryhmien kanslioiden yhteisen sähköpostilistan osoitteet ovat hyvin samannäköiset. Ryhmäkanslioiden yhteisellä sähköpostilistalla voi olla vastaanottajina myös avustajia.

Pääsihteeri Turtiainen myöntää suoraan, että sähköpostiviestien jakelussa tapahtui inhimillinen virhe. Esimerkiksi oman viestinsä sisällössä hän ei kuitenkaan näe mitään erikoista.

– Tämä on ihan normaalia keskustelua. Minun työhöni kuuluu arvioida meidän (keskustan) politiikkaa, hän kommentoi viestittelyä.

STT:n näkemissä Määttälän ja Turtiaisen sähköpostiviesteissä on myös sisältöä, joka ei käsittele Sipilää.

Määttälän kirjoittamasta viestistä käy selvästi ilmi, että se on osoitettu keskustalaisille, sillä viesti alkaa tervehdyksellä "Rakkaat kollegat ryhmäkansliassa!".

Turtiainen pitää keskustan sisäisen viestittelyn päätymistä julkisuuteen valitettavana. Hän sanoo, että myös muiden puolueiden kanslioista on silloin tällöin vahingossa lähetetty viestejä kaikille puolueille, vaikka ne olisi tarkoitettu vain oman puolueen väelle.

– Ei ole tullut mieleenkään niitä (muiden puolueiden viestejä) lehdistöön vuodattaa. En tiedä, kuka sen on (tällä kertaa) tehnyt, Turtiainen pohtii.

Hän kertoo lähettäneensä nyt muille ryhmäkanslioille sähköpostia, jossa pyytää keskinäistä solidaarisuutta kanslioiden listoilla olevilta vastaanottajilta.

– Että jos jollekulle käy tällainen vahinko, niin jokainen ymmärtää sen – ja niinhän se on yleensä aina ollutkin. Mutta tässä kohtaa, kun oli Sipilään kohdistuvaa arvostelua, niin joku ei malttanut olla käyttämättä sitä (viestiä).

Keskustan sähköpostiviesteistä ja niiden päätymisestä muille puolueille uutisoi ensin Iltalehti.