Parikymmentä vuotta sitten raitistunut muusikko kantaa yhä narkkarin leimaa - "Onhan se vähän turhauttavaa"

Kauanko ihminen kantaa entisen narkkarin leimaa? Asia tulee mieleen, kun lueskelee, mitä Jussi Kinnusesta (kuvassa) on kirjoitettu. Kyllä: Hän on entinen narkkari ja alkoholisti. Hän lopetti päihteiden käytön sen jälkeen, kun oksensi verta Goalle suuntautuneen kahden viikon kostean matkan jälkeen. Sisäelimet olivat pettämässä. Mutta: hän on ollut raittiina jo kaksikymmentä vuotta eli kauemmin kuin oli päihteidenkäyttäjä. Jussi Kinnusesta haastattelu Etelä-Suomen Sanomat.