On syyslomalla tylsää? - Älypuhelimella toimiva leikkipankki auttaa

Leikit yhteen paikkaan kokoava Leikkipankki on avattu, kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto tiedotteessaan.

Leikkipankki toimii osoitteessa www.leikkipankki.fi. Siitä löytyy ideoita eri-ikäisille ja erilaisiin tilanteisiin. Vinkkejä voi etsiä esimerkiksi osallistujien iän, tarvittavan tilan tai leikkijöiden määrän mukaan. Nopeasti syntyviin tarpeisiin voi tehdä pikahaun leikin nimellä.

Leikkipankki tarjoaa materiaalia niin vanhemmille kuin ammattilaisille. Harrastusryhmässä kaivataan ideoita tutustumisleikkeihin, päiväkodissa on tarvetta rauhoittumisleikeille, vanhemmat voivat etsiä pankista ideoita energianpurkuleikkeihin ja muskarissa halutaan leikkiä musiikkileikkejä.

– Leikki on yhteisen ilon jakamista ja usein se lähtee liikkeelle ennakoimattomasti ja suunnittelematta. Toisinaan leikin aloittamiseen tarvitaan inspiraatiota. Leikkipankki tarjoaa juuri sitä, ideoita ja vinkkejä leikkimisen aloitukseen. Usein käy niin, että kun vauhtiin pääsee, niin leikit lähtevät lentoon ja taas syntyy uusia ideoita, perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta sanoo.

Kaikilla on mahdollisuus lisätä omat suosikkinsa Leikkipankkiin, jonne sanallisen kuvailun lisäksi voi liittää leikkiohjeet myös kuvina ja videoina. – Leikkipankkia rakennetaan yhdessä. Jokainen lisätty vinkki laajentaa valikoimaa ja samalla muodostuu tietoa siitä, miten 100-vuotias Suomi leikkii eri puolilla maata, Tarja Satuli-Kukkonen kertoo.

Leikkipankin taustalla on Leikkipäivä-ohjelma ja sitä edeltänyt Koko Suomi leikkii -hanke, jotka haluavat edistää leikin merkitystä yhteiskunnassa. Leikkipäivä-verkostossa on mukana parikymmentä toimijaa, ja Leikkipankki kokoaa myös verkoston toimijoiden vinkkejä samaan paikkaan. Leikkipäivä-verkosto on avoin ja siihen voi liittyä kaikki organisaatiot, jotka haluavat olla tukemassa leikkiä ja viemässä sen merkitystä eteenpäin. Suomen Kulttuurirahasto tukee vuonna 2017 Leikkipäivä-ohjelmaa, jota Mannerheimin Lastensuojeluliitto koordinoi.