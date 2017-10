Anu Vehviläinen kritisoi Vapaavuoren kaupunkikapinaa - "Luo mielikuvaa haitallisesta uudistuksesta"

- Maakuntahallinto ei ole estänyt esimerkiksi Tukholman, Kööpenhaminan, Amsterdamin tai Brysselin kehittymistä. On vaikea nähdä, että Suomessa maakunnat veisivät Helsingin tai jonkun muun kaupungin tuhon tielle. Hyvällä yhteistyöllä kaupungit ja maakunnat päinvastoin vahvistavat toisiaan, Vehviläinen toteaa lähettämässään tiedotteessa.

Vehviläisen mukaan uudistus on merkittävä hallinnon järkeistämisprojekti, jossa nyt yli 400 eri organisaation tehtävät kootaan 18 maakunnille. Tällä hetkellä Suomessa on lukuisia erillisiä organisaatioita muun muassa sote-palveluille, pelastustoimelle, ympäristöterveydenhuollolle, työvoima- ja yrityspalveluille, maaseutuhallinnolle ja lomitukselle.

- Valtion ja kunnan välissä on lukuisten eri organisaatioiden himmeli, jonka kokoaminen yhden katon alle maakunnalle on järkevää. Fiksua se on hallinnon sujuvuuden, digin hyödyntämisen, kustannustehokkuuden ja kasvun vauhdittamiseksi, Vehviläinen sanoo.