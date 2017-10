2 500 haluaa töihin Suojelupoliisiin - eniten haettiin tutkijoiksi

Syyskuun lopussa aukesi kaikkiaan yli 50 virkaa haettavaksi Suojelupoliisin organisaatiossa. Poliisien lisäksi suojelupoliisi etsi myös useiden muiden alojen osaajia, kuten tutkijoita ja järjestelmäasiantuntijoita. Osa viroista on määräaikaisia.

- Eniten hakemuksia tuli tutkijan paikkoihin, niihin on tullut yhteensä satoja hakemuksia, viestintäasiantuntija Verna Leinonen suojelupoliisista kertoo.

Leinosen mukaan rekrytointi on ollut historiallinen.

- Suojelupoliisissa ei ole aiemmin ollut yli 50:tä virkaa avoinna samaan aikaan. Iloinen voi olla siitä, että Suojelupoliisi työpaikkana näyttää kiinnostavan näin paljon. Meille tullaan myös hyvin erilaisilla taustoilla ja erilaisiin tehtäviin.

Hakemusten käsittely etenee Leinosen mukaan tavalliseen tapaan, ja tavoitteena on saada suurin osa viroista saadaan täytettyä vuoden alkuun mennessä. Ennen lopullisia valintapäätöksiä hakijoista tehdään laajat turvallisuusselvitykset.

Kokonaismäärä tosi kova

Apulaisjohtaja Mari Näätsaari Valtiokonttorista pitää kokonaishakijamäärää suurena. Hän muistuttaa kuitenkin, että myös paikkoja oli haussa paljon. Suojelupoliisin tehtävät olivat haussa Valtiolle.fi -rekrytointijärjestelmässä.

- Kokonaishakijamäärä on tosi kova, mutta harvoin näin isoja hakuja on edes ollut. Tämä sai myös paljon julkisuutta, joten todennäköisesti hakijoissa on paljon sellaisia, jotka eivät muuten ole aktiivisesti etsimässä uutta työpaikkaa, Näätsaari sanoo.

Hallitus on varautunut sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja terrorismin torjuntaan lisäämällä määrärahoja poliisille sekä kevään kehysriihessä että budjettiriihessä syksyllä. Suojelupoliisille osoitettiin lisämäärärahaa kuusi miljoonaa euroa sekä lisäksi suoraan operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen 2,5 miljoonaa euroa.

- Suojelupoliisin toimiala on ollut viime vuodet historiallisessa muutoksessa. Virasto kehittää toimintaansa aktiivisella otteella ja panostaa henkilöstönsä kouluttamiseen, jotta se voi vastata muutokseen, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo.

Supossa työskentelee tällä hetkellä noin 315 henkilöä, joista puolet on poliiseja.