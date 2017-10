Tienhaara on perusterve ja hyväkuntoinen. Hän on noin 180 cm pitkä, ruumiinrakenteeltaan hoikka, tummat lyhyet hiukset. Hänen mahdollinen vaatetuksensa on: harmaat Hilfiger-kangaskengät, musta Peak softshell-takki, farkut tai college-housut.

Havainnot Tienhaarasta pyydetään ilmoittamaan kello 8-16 Sastamalan poliisin numeroon 029 541 5027 ja muuna aikana yleiseen hätänumeroon 112. Kuvan saa isommaksi siitä klikkaamalla.