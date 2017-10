Poliisi oikeasta ongelmasta: Jälkipyykki ei ole millään muotoa mairitteleva nuorelle

Ankkuriryhmän vanhempi konstaapeli Marja Pulkkinen kertoo työskentelevänsä paljon nuorten parissa, ja tietyt asiat toistuvat aina uudestaan, hän kirjoittaa Itä-Suomen poliisin Facebook-seinällä.

- Yksi Top 10 -listalle päätyvistä asioista on varkausrikos. Nuorten kohdalla se on yleisimmin näpistys. Käydään kaveriporukassa pikapikaa kaupassa, ja pienen hyllyjen välisen sähläyksen seurauksena taskuissa, hihoissa, hupparissa tai repussa on tuotteita enemmän kuin mihin rahat kassalla riittävät.

- Usein jopa maksetaan jotain, mutta varsinaiset kantamukset jäävät maksamatta. Vanha toimintamalli, joka on edelleen voimissaan, poliisi jatkaa.

Kirjoituksen mukaan nuoret myös tilaavat toisiltaan esimerkiksi alkoholituotteita.

- Voi olla, että joku on ansioitunut tällaisen rikollisuuden parissa, ja heitä käytetään apuna tai sitten kyse on sattumasta.

Näpistely on oikea ongelma, johon poliisi toivoo vanhempien apua.

- Nuoret, jotka jäävät kiinni, ohjautuvat poliisin toimenpiteiden piiriin, poliisilaitoksesta Ankkuriin. Heidän asioitaan käsitellään usealla tavalla ja yhteys muun muassa lastensuojeluun on saumaton. Raakaversio on ilmoitukset vanhemmille ja lastensuojeluun, merkintä poliisin rekisteriin, korvausvelvollisuus ja mahdollinen rangaistus. Jälkipyykki, jota tapausten johdosta pestään, ei ole millään muotoa mairitteleva, poliisi korostaa.

Poliisin mukaan rikosta vähättelevä asenne on yksi suurimmista karhunpalveluksista lasta kohtaan.