Savon Sanomat: Tuusniemen Teboil sulki ovensa - saattaa aueta uudelleen jo pian

Kuopioon päin viime viikkoina ajelleet ovat saattaneet huomiota, että Joensuun ja Kuopion välille jäävä Tuusniemen Teboil on sulkenut ovensa.

Savon Sanomien mukaan huoltoasema sulki ovensa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Teboilin pääkonttorilla on kuitenkin alkanut jo uusien kauppiaiden haku, ja lehden mukaan on todennäköistä, että Teboil avaa uudelleen jo loppuvuoden aikana.

– Se on niin iso kiinteistö ja keskeisellä paikalla, että ehdottomasti on tavoite jatkaa. Kiinnostuneitakin on jo ollut, kertoo Oy Teboil Ab:n kenttätoimintojen johtaja Arto Ylönen lehdelle.

Uusien yrittäjien odottelun ajan koko Tuusniemen paikkakunta on vailla huoltoasemaa.