Poliisi julkaisi kuvan: Kaksoissurmasta epäilty mies saattoi levittää tarkoituksella HIV:iä

Oulun poliisi tutkii Raahessa syyskuussa 2017 tapahtuneita kahta henkirikosta. Tutkinnan yhteydessä on selvinnyt, että teoista epäilty ja vangittuna oleva Tuomas Kangasniemi on HIV-positiivinen.

Oulun poliisin mukaan Kangasniemi on ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä, eikä ole kertonut seksikumppanilleen HIV:stä. Poliisi tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä.

Poliisi julkaisee miehen kuvan, koska epäilee tällä olleen myös muita seksikumppaneita. Poliisi pyytää vuosina 2016-2017 miehen kanssa sukupuoliyhteydessä olleita ottamaan yhteyttä poliisiin.

- On tärkeää, että mahdolliset seksikumppanit ilmoittautuvat poliisille sekä menevät hiv-testiin. He saattavat tietämättään kantaa hi-virusta ja tästä syystä olla hengenvaarassa. He voivat myös tietämättään tartuttaa virusta, Oulun poliisi kirjoittaa tiedotteessa.