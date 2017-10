Kolumni: ”Mökötettään sit molemmat” – poliitikkojen mediasuhteet koetuksella

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hankalat mediasuhteet tiedetään. Nyt puolueen oma väkikin antaa Sipilälle huutia: pääministeri on epäonnistunut median kanssa. Toisaalta keskustaväki on Uutissuomalaisen selvityksen mukaan myös sitä mieltä, että media on kohdellut Sipilää epäreilummin kuin hänen edeltäjiään.