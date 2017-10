Puukkomies hyökkäsi nuoren naisen kimppuun Vaasassa – tekijä ei tuntenut uhria entuudestaan

Puukotus tapahtui keskiviikkona kello 19:n jälkeen Onkilahden kevyenliikenteen väylällä. Nainen oli ollut yksin kävelemässä Yhdystien suunnasta Onkilahden rannan kulkuväylällä, kun mies tarttui häneen kiinni takaapäin.

Mies irki naista teräaseella. Nainen pääsi miehestä irti ja lähti juoksemaan Putusillan suuntaan karkuun.

Nainen sai apua lähistöllä olleelta pariskunnalta, ja paikalle hälytettiin ambulanssi ja poliisit. Epäiltyä tekijää ei tuolloin tavoitettu.

Illan aikana tehtyjen poliisitoimenpiteiden seurauksena poliisi otti ennen kello kymmentä kiinni tekoon epäiltynä nuoren miehen. Alle 18-vuotias vaasalainen mies otettiin kiinni Ristinummelta. Mies on pidätetty epäiltynä tapon yrityksestä.

Miehen kuulustetut on aloitettiin torstaina. Kuulustelussa epäilty on kertonut, että hän on ollut tapahtumapaikalla tapahtuma-aikaan. Hän kiistää epäillyn rikoksen.

Puukotuksen uhriksi joutunut nainen sai vaaralliseksi arvioitavan vamman, ja hän on ollut hoidettavana keskussairaalassa. Nainen on kuitenkin päässyt jo pois sairaalasta.

Tapahtumakulun ja vammakohdan perusteella voidaan epäillä, että tekijä on kohdistanut iskun ohikulkijaan surmaamistarkoituksessa.

Poliisin tekemien selvitysten mukaan puukottaja ei tuntenut uhria entuudestaan. Nainen valikoitui kohteeksi sattumalta.

Epäiltyä tekijää esitetään vangittavaksi Pohjanmaan käräjäoikeudessa perjantaina todennäköisin syin.