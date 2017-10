Yön uutiskooste: Los Angelesissa tutkitaan elokuvatuottajan raiskaussyytöksiä, Tshekissä äänestetään

Mediat: May vetosi EU-johtajiin brexit-neuvotteluiden etenemisestä

Britannian pääministeri Theresa May on vedonnut odotetusti EU-johtajiin, jotta nämä antaisivat brexit-neuvotteluiden edetä, kertovat Financial Times ja AFP. Mayn mukaan on olemassa selkeä ja kiireellinen tarve siirtyä neuvotteluissa toiseen vaiheeseen.

EU-johtajat ovat koolla Brysselissä huippukokouksessa, jossa May puhui muille johtajille illallisen aikana. Jäljelle jäävät maat ovat linjaamassa perjantaina, että neuvotteluita erosopimuksesta pitää vielä jatkaa ennen siirtymistä neuvotteluihin tulevasta suhteesta.

EU-maat harkitsevat Turkin lähentymisrahojen rukkaamista

EU-maat harkitsevat Turkin lähentymisrahojen leikkaamista tai kohdentamista uudelleen, koska jäsenyysneuvottelut eivät etene. EU-johtajat puivat huippukokouksessa pitkään Turkin heikentynyttä sananvapaus- ja oikeusvaltiotilannetta.

AFP:n mukaan Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi kokouksen jälkeen ajavansa rahojen leikkaamista.

Rahojen leikkaamisella viestitään, ettei EU hyväksy Turkin hallinnon toimia epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan EU-maiden yhteinen näkemys oli, että neuvotteluyhteys Turkkiin täytyy pitää auki, eikä jäsenyysneuvotteluita jäädytetä.

Työmarkkinavääntö paperiteollisuudessa jatkuu

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden väliset työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään. Paperin neuvottelut ovat ehtineet kuumentaa liittokierroksen alun tunnelmia. Osapuolet tapasivat myös eilen.

Aiemmin tässä kuussa Paperiliitto kertoi kohottavansa valmiutta mahdollisen työtaistelun varalta. Eilisessä kokouksessaan Paperiliiton hallitus teki työtaistelutoimien varalta päätöksiä, joilla liitto parantaa valmiuksiaan siinä tapauksessa, että neuvottelut katkeaisivat.

Koirien haukku havahdutti paritalon asukkaat öiseen tulipaloon Kouvolassa

Haukkumalla isäntäväkensä herättänyt koirakaksikko pelasti todennäköisesti ainakin kaksi ihmistä tulipalolta Kouvolassa perjantain vastaisena yönä.

Tulipalo sai alkunsa Kouvolan Siilipolulla sijaitsevan paritalon toisen asunnon pesuhuoneen sisäkatosta. Asunnossa olleet kaksi asukasta havahtuivat paloon, kun koirat alkoivat haukkua.

Hälytettyään pelastuslaitoksen asukkaat poistuivat asunnosta omin avuin ja kävivät herättämässä myös naapurinsa.

Kaikki paritalon asukkaat sekä molemmat koirat selvisivät palosta vammoitta.

Yhdeksän miljoonaa ihmistä kuoli vuonna 2015 saasteisiin

Saasteet tappoivat vuonna 2015 yhteensä yhdeksän miljoonaa ihmistä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimus on julkaistu arvostetussa lääketieteen aikakauslehdessä Lancetissa.

Lähes puolet saasteiden aiheuttamista kuolemista tapahtui Intiassa tai Pakistanissa. Nopeasti teollistuvissa maissa kuten Kiinassa, Keniassa, Intiassa ja Pakistanissa joka neljännen kuoleman voidaan katsoa aiheutuneen saasteista.

Saasteisiin kuollaan suoraan, mutta saasteet aiheuttavat myös hengenvaarallisia tauteja kuten sydänsairauksia, halvauksia ja keuhkosyöpää. (Lähde: AFP)

Tshekit äänestävät parlamentista, voittajaksi ennustetaan Tshekin "Trumpia"

Tshekit äänestävät tänään ja huomenna parlamenttivaaleissa, joissa kyselyt ennustavat voittoa keskustaoikeistolaiselle populistipuolueelle. Puolueen voiton myötä pääministeriksi saattaisi nousta sen johtaja ja perustaja, miljardööri Andrej Babis.

ANO suhtautuu kriittisesti EU:hun ja vastustaa useimpien muiden maan puolueiden tavoin muslimien maahanmuuttoa. Aihe on ollut vaalikamppailun ykkösaiheita siitä huolimatta, ettei maassa juuri ole muslimeita.

Vuonna 2011 perustetun puolueen nousu on ollut nopeaa. Tshekin tiedeakatemian äskettäisessä kyselyssä se sai enemmän kannatusta kuin kaksi vanhaa valtapuoluetta yhteensä. (Lähde: AFP)

Persianlahden maissa luvassa dramaattinen veromuutos

Persianlahden maiden maine veroparatiiseina on muuttumassa veromuutoksen takia. Kuusi öljyn hinnan laskusta kärsinyttä maata ottaa ensi vuonna käyttöön viiden prosentin arvonlisäveron piristääkseen talouttaan.

Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa arvonlisävero lisätään hintoihin jo tammikuun ensimmäisenä päivänä. Bahrain, Kuwait, Oman ja Qatar ottavat arvonlisäveron käyttöön myöhemmin ensi vuonna.

Osa tuotteista kuitenkin todennäköisesti vapautetaan arvonlisäverosta. Verolta säästyvät luultavasti muun muassa ruoka, vesi, koulutus ja terveydenhuolto. (Lähde: AFP)

Los Angelesin poliisi tutkii Hollywood-tuottaja Weinsteinin raiskaussyytöksiä

Los Angelesin poliisi on aloittanut seksuaalirikostutkinnan elokuvatuottaja Harvey Weinsteinistä, kertoo muun muassa Buzzweed. Poliisi aloitti tutkinnan sen jälkeen, kun italialainen näyttelijä sanoi Weinsteinin raiskanneen hänet vuonna 2013 hotellihuoneessa.

Kyseessä on ensimmäinen rikostutkinta, joka Weinsteinistä aloitettiin Los Angelesissa. Weinsteiniä kohtaan esitettyjen seksuaalirikossyytöksien tutkinta on aloitettu jo aiemmin Lontoossa ja New Yorkissa.

Pohjois-Korea vaatii Australiaa etääntymään Yhdysvalloista

Australian hallitus kertoo saaneensa Pohjois-Korealta kirjeen, jossa vaaditaan Australiaa ottamaan etäisyyttä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallintoon. Asiasta uutisoi muun muassa BBC. Kirjeessä Pohjois-Korea tuomitsee Trumpin varoituksen siitä, että Yhdysvallat tuhoaisi Pohjois-Korean, jos maa joutuisi puolustamaan itseään.

Australian pääministerin Malcolm Turnbullin mukaan Pohjois-Korean lähettämä dokumentti on osoitus siitä, että diplomaattinen paine Pohjois-Koreaa kohtaan on toiminut. Turnbull kuitenkin kuvailee kirjettä pääasiassa paasaukseksi ja kertoo dokumentin sisältävän vanhaa retoriikkaa.

Markkaselle 17 pistettä, Chicago Bulls aloitti kauden tappiolla Toronto Raptorsista

Lauri Markkanen on heittänyt 17 pistettä NBA-koripallon avausottelussaan. Markkanen sai peliaikaa 33 minuuttia. Markkasen seura Chicago Bulls aloitti kauden tappiolla Toronto Raptorsista. Toronto sai 117 pistettä, Chicago 101.

Markkanen otti pelin aikana yhteensä kahdeksan levypalloa.