Työmarkkinajärjestöjen kiista lomalla sairastamisesta EU-tuomioistuimen käsittelyyn

Työtuomioistuin on päättänyt hakea EU-tuomioistuimelta ennakkopäätöstä kiistaan lomalla sairastamisen omavastuupäivistä. Ratkaisu koskee yksityisellä sektorilla työskentelevän oikeutta siirtää vuosilomalla sairastaessaan lomapäiviä pidettäväksi myöhemmin, kun loma on pidempi kuin neljä viikkoa. Euroopan unionin tuomioistuimen on määrä ratkaista, onko Suomen vuosilomalaki EU-oikeuden vastainen.

Palkansaajapuolta on hiertänyt viime vuoden huhtikuussa vuosilomalakiin tullut muutos, joka palautti työntekijän omavastuun lomalla sairastamiseen. Aiemmin omavastuuosuutta ei ollut, eli työntekijöillä oli mahdollisuus siirtää vuosilomaansa, jos se oli keskeytynyt sairauden tai tapaturman takia. SAK:n mukaan EU-tuomioistuimeen lähetettävässä jutussa on kyse Auto- ja kuljetusalan työntekijöitä edustavan AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n välisestä vuosiloman siirtoa ja sairausajan palkkaa koskevasta kiistasta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vastustanut tapauksen EU-tuomioistuimeen lähettämistä. EK on tulkinnut, että työaikadirektiivi ei ota kantaa neljän viikon ylittäviin lomiin. Suomessa käytännössä kaikilla yli vuoden täysiaikaisessa työsuhteessa olleilla työntekijöillä vuosilomaa kertyy yli neljä viikkoa, tavallisesti viisi viikkoa.