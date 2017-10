Katriina Nuutinen ampaisi Lehmosta design-maailman huipulle

Kansainvälisesti palkittu, Lehmosta kotoisin oleva muotoilija Katriina Nuutinen päätti jo nuorena, että hänestä tulisi luovan alan ammattilainen.

– Lyskan kuvismaikka kannusti tälle polulle. Muotoilijan ammatti ei ollut minulle silloin vielä tuttu.

Matka vei Taideteolliseen korkeakouluun, nykyiseen Aalto-yliopistoon keramiikan ja lasitaiteen osastolle.

– Ajattelin ensin, että minusta tulee keraamikko, mutta lasi veikin mennessään. Lumouduin sen mahdollisuuksista, vaikka se on haasteellinen työstettävä.

Nuutisen käyttämissä materiaaleissa, kuten lasissa, kivessä ja puussa, on samaa herkkyyttä kuin hänessä itsessään. Oma luovuus on helpoiten ilmaistavissa sellaisilla materiaaleilla, jotka ovat hauraita ja herkkiä mutta joissa on omat haasteensa.

– Niistä voi tehdä ihan mitä vain.

Nuutisen suunnittelemia tuotteita myydään ympäri maailmaa. Viimeksi pari viikkoa sitten Ruotsalainen huonekalu- ja pientavaravalmistaja Klong lanseerasi Perho-peilin Pariisin Maison & Objet -messuilla. Nyt Klong hoitaa valmistuksen, myynnin ja markkinoinnin ja Nuutinen itse toimii maahantuojana.

Pohjoiskarjalaisuus näkyy tuotteissa edelleen: esimerkiksi Aina- ja Alku-kynttilänjalkojen kivi on vuolukiveä Nunnanlahdesta ja visakoivu Hammaslahdesta.

