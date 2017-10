Tommi Korpelan terveiset Stalinille: "Sinä maksat oluet"

Palkittu näyttelijä julistautuu feministiksi mutta välttelee kaupassa käymistä.

Näyttelijä Tommi Korpela, 49, on palkittu kolmesti parhaan miespääosan Jussi-patsaalla. Tänä syksynä Korpela on tähdittänyt Ikitie-elokuvaa, jonka on nähnyt yli 100 000 suomalaista.

Jos Korpelan pitäisi valita Jussi-patsaan ja suurten katsojamäärien väliltä, valinta kallistuisi ensimmäiseen vaihtoehtoon.

– Täytyy olla sen verran itsekäs, että vastaan Jussi-patsas. Koen onnistuneeni parhaiten elokuvissa, jotka ovat saaneet alle 50 000 katsojaa. Oma tekeminen ja se, mikä saa suuren yleisön lähtemään elokuviin, ei aina mene ihan käsi kädessä, Korpela sanoo.

Antti Tuurin romaaniin perustuva Ikitie kertoo neuvostojohtaja Josif Stalinin vainoista Venäjän Karjalassa. Korpelan esittämä Jussi Ketola pakenee Neuvostoliittoon rakentamaan työläisten paratiisia, mutta asiat menevät rankalla tavalla pieleen. Mitä Korpela haluaisi oman kokemuksensa jälkeen sanoa Stalinille, jos miehet tapaisivat oluttuopin ääressä?

– Sinä maksat.

Siviilielämässään Korpela tunnustautuu feministiksi, jolle ihmisten välinen tasa-arvo on itsestäänselvyys. Näyttelijä Elina Knihtilän kanssa avoliitossa asuva Korpela tekee omien sanojensa mukaan suurimman osan kotitöistä, laittaa perheen ruuat ja viikkaa omat vaatteensa.

Yhtä kotityötä hän kuitenkin välttelee: kaupassa käymistä.

– Olen sekä introvertti että laiska. Kaupoissa on kuumaa, ällöttäviä tuoksuja, paskaa musiikkia ja liian kirkkaita värejä. Viihdyn kalastus- ja viinakaupoissa, muuten vihaan shoppailua.