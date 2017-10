Filosofi: Eläimiä kohdellaan väärin, ellei niitä huomioida itsenään ja yksilöinä

Kun eläimistä saadaan lisää tietoa, sen pitää vaikuttaa myös siihen, miten eläimiin suhtaudutaan, sanoo Elisa Aaltola.

Ihmisten pitäisi pohtia kuvaansa eläimistä ja antaa uuden tiedon vaikuttaa siihen, miten eläimiä kohdellaan, sanoo filosofi Elisa Aaltola.

Aaltola toimii tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Hänen erikoisaluettaan ovat esimerkiksi ympäristö- ja eläinetiikkaan liittyvät kysymykset.

Hänen mukaansa yhtenä ongelmana suhteessa eläimiin on niihin liittyvä kulttuuri, joka estää meitä ottamasta eläimiä omana itsenään huomioon.

Aaltolan mukaan meillä on tiettyjä kulttuurisia ja historiallisesti rakentuneita tapoja kohdella eläimiä – tuotantoeläimiä eri tavalla kuin lemmikkejä, riistaeläimiä toisin kuin pikkulintuja. Tällaisten ajatusmallien alle peittyy halu tai kyky nähdä eläinten oma, yksilöllinen kokemusmaailma.

Tapamme ajatella on kuitenkin huteralla pohjalla. On vaikea vastata kysymykseen siitä, miksi on moraalisesti oikein kohdella toisia eläimiä eri tavalla kuin toisia, esimerkiksi kissoja eri tavalla kuin kaloja. Mitä nykyisistä käsityksistä oikeasta ja väärästä jää jäljelle, jos eläinten yksilöllinen arvo tunnustetaan ja puretaan ajatusrakennelmat, joiden mukaan eri eläinlajeja saa kohdella eri tavoilla riippumatta niiden samanlaisista kyvyistä ja tarpeista?

– Jos eläimiä halutaan kohdella hyvin ja perustellusti, niitä on kohdeltava niiden oma olemus kaikkine piirteineen huomioiden, Aaltola sanoo.

Eläinten yksilöllisyys voi jäädä huomaamatta, kun eläimiä arvotetaan niiden käyttötarkoituksen kautta, hyötynäkökulmasta.

– Ihmisten pitäisi olla eläinten kanssa, lähestyä niitä ilman ennakko-oletuksia ja kiinnittää huomiota eläinten pyyteettömään tarkkailuun. Näin eläinten mieli ja lopulta arvokin pääsee esiin, Aaltola sanoo.

Eläinten asemasta puhuminen on herkässä ympäristössä liikkumista. Ajattelutapojen kyseenalaistaminen saa aikaan tiukkoja vastareaktioita.

Jotkut kokevat puolustavansa elämäntapaa, jotkut elinkeinoa, jotkut ominta identiteettiään. Ajattelumallit ovat syvään juurtuneita, eikä niiden muuttaminen onnistu helposti.

– Kulttuurin tuottamat tunteet muuttuvat intuitiivisiksi tunteiksi siitä, miten eläimiä pitää kohdella. Eläinten kohtelusta tietyllä tavalla tulee itsestään selvää, Aaltola sanoo.

Kun eläimistä ja suhtautumisesta eläimiin saadaan lisää tietoa, pitäisi suhtautumisen eläimiin kuitenkin muuttua.

– Valitettavasti moraalinen rehellisyys vaatii valmiutta muutoksiin. Aaltola sanoo.

– Uusi tieto pitää ottaa haltuun ja sen pitää vaikuttaa. Eläinkuva muuttuu tiedon mukana.